В Оренбурге вода подобралась к многоквартирным домам

Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин вечером в среду, 10 апреля, заявил, что в городе паводок подошел близко к многоквартирным домам, при этом, угрозы подачи воды в квартиры нет, так как очистные сооружения работают в штатном режиме.

В своем Telegram-канале Салмин написал: «Уважаемые оренбуржцы! Позади очень непростые сутки. Урал превысил опасную отметку и продолжает прибавлять. Сейчас уровень воды составляет 10 метров 22 сантиметра. Уровень Сакмары у Татарской Каргалы достиг 810 см. Много вопросов поступает о возможном отключении воды в Оренбурге. Угрозы остановки Южно-Уральского водозабора в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме».

«Урал разливается очень широко. Вода подошла близко к многоквартирным домам на ул. Геннадия Донковцева, ЖК Дубки и Гранд-Парк, но риск затопления сейчас отсутствует», – заявил глава Оренбурга и добавил: «Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на ул. Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы. Динамика повышения уровня воды в Урале пока сохраняется, оперативные службы продолжают нести круглосуточное дежурство».

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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