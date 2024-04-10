В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атак беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт и МЧС Воронежской области вечером в среду, 10 апреля, объявили об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки».

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области в своем Telegram-канале разместила сообщение, в котором говорится: «РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Если вы в помещении: не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна. Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы. Увидели БПЛА – позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости».

Курск-Воронеж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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