В ходе празднования Ураза-байрам в США произошла перестрелка

Во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам по случаю окончания поста Рамадан в Филадельфии, штат Пенсильвания в среду, 10 апреля, произошла перестрелка в ходе которой пострадали, как минимум три человека, в том числе, подросток, – сообщают американские СМИ.

В сообщении телеканала FOX 29 со ссылкой на полицию говорится: «В результате стрельбы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам в Филадельфии ранены трое, в том числе подросток. Полицейские арестовали несколько человек и изъяли оружие».

Телеканал 6ABC, в свою очередь, сообщает, что комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел сказал: «Две группировки устроили перестрелку в парке. Было произведено около 30 выстрелов. Пятнадцатилетний подросток, который получил ранение, был вооружен и тоже стрелял. Один из полицейских выстрелил ему в плечо и ногу, после чего забрал у него пистолет и отвез его в больницу. Всего задержано пять человек».

Филадельфия, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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