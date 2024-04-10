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Четверг, 11 апреля 2024, 01:41 мск

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Над Брянской областью уничтожен беспилотник Украины

Архив. Фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 11 апреля, сообщил о ликвидации украинского беспилотника над территорией Брасовского района.

В своем Богомаз написал: «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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