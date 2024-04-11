Жители Байкальска остались без горячей воды и тепла из-за обстрела теплотрассы

Почти 4 тысячи жителей города Байкальска Иркутской области утром 11 апреля остались без горячего водоснабжения и тепла. Подача энергоресурсов в дома горожан была прервана из-за того, что неизвестные расстреляли теплотрассу из огнестрельного оружия. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. В результате прорыва теплоцентрали отключены 161 дом и шесть социальных объектов.

«На место сразу выехала аварийная бригада, 5 человек и 1 единица техники. Работы по ремонту уже завершены. Идет запуск системы», – написал глава области в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Полицейские обнаружили гильзы и сейчас выясняют все обстоятельства, а также ведут розыск тех, кто повредил трубопровод», – отметил губернатор. Он предположил, что теплотрассу могли обстрелять из хулиганских побуждений.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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