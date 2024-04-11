В Севастополе лоб в лоб столкнулись иномарка и микроавтобус: погибли двое

Два человека погибли в результате столкновения легковушки и микроавтобуса на трассе Ялта – Севастополь. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Севастополю.

Смертельная авария произошла сегодня в 8 часов утра в районе села Гончарное. Легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Hyundai, который двигался по своей полосе.

«Предварительно установлено, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса», – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Обстоятельства аварии и число пострадавших выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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