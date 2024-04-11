В Волгограде женщина сбила четверых школьников на переходе

В Волгограде женщина за рулем сбила четверых школьников на пешеходном переходе. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

ДТП произошло на пересечении улиц Ополченской и Андреева. 37-летняя женщина, управляя своим автомобилем, совершила наезд на детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате пострадали четыре 12-летних школьника, всех госпитализировали. Состояние одной девочки оценивается как тяжелое.

«В настоящее время следователи и криминалисты волгоградского управления СК России выехали для производства осмотра места происшествия и проведения иных процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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