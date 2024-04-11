Над двумя российскими регионами уничтожено четыре украинских беспилотника

Министерство обороны РФ в четверг, 11 апреля сообщило, что над Белгородской и Брянской областями российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БпЛА.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «С 14.30 до 15.00 мск. пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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