Над белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в четверг, 11 апреля, сообщило, что в небе над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник. Со своей стороны губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал об атаке дрона-камикадзе на КАМАЗ в поле у села Кукуевка.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 17.40 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладкой в своем Telegram-канале написал: «КамАЗ в селе Кукуевка Валуйского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в поле. В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство загорелось. Приступить к тушению службы не могут из-за возможных повторных воздушных атак».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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