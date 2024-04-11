Уровень воды в Урале в районе Оренбурга достиг исторического максимума

Правительство Оренбургской области вечером в четверг, 11 апреля, сообщило, что по состоянию на 20:00 (18:00 мск.) уровень воды в реке Урал в районе областного центра достиг рекордной отметки в 10 метров 92 сантиметра. При этом в Оррске ситуация стабилизировалась

В Telegram-канале правительства Оренбургской области говорится: «Паводок в регионе достиг пика! Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда – 10, 92 м. Вода продолжает прибывать».

«В Орске ситуация стабилизировалась. Уровень воды за сутки снизился на 28 сантиметров и пока остается на отметке 832 см. Ведется постоянный мониторинг данных о притоке в Ириклинское водохранилище, с учетом которых специалисты регулируют объем сброса. На данный момент он составляет 720 м куб/сек. В Оренбурге и в Орске все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. При достижении уровня воды в реке Урал 11-метровой отметки отключение воды не планируется. Подтопленные районы патрулируют на моторных лодках сотрудники полиции. Фактов мародерства не зафиксировано», – добавили в областном правительстве.

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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