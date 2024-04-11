Под ударами украинских военных в Херсонской области погиб человек и четверо получили ранения

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 11 апреля, сообщил о гибели одного и четырех раненых местных жителей в результате атаки украинских вооруженных сил в селе Раздольном Каховского округа.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Террористический удар боевиков диктатора Зеленского по жилым кварталам привел к гибели одного человека в селе Раздольном Каховского округа. Еще четыре местных жителя получили ранения, их госпитализировали в больницу. Также обстрелы повредили здания Раздольненского территориального управления и сельской почты».

«Из-за ударов противника вспыхнули лесные пожары в двух муниципальных округах на общей площади более 240 га. В Голопристанском округе пламя уже потушено, в Алешкинском – локализовано. В 17:30 произошло аварийное отключение света в Геническом, Новотроицком, Ивановском, Чаплынском, Каховском и Новокаховском округах для 21 233 абонентов «Херсоноблэнерго» в 266 населенных пунктах. Проблемы появились из-за повреждения линии электропередачи 150 кВ в Запорожской области. Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объёме», – сообщил также глава региона.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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