ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в четверг, 11 апреля, сообщил о пресечении теракта в культовом еврейском учреждении в Москве.

В сообщении ЦОС ФСБ говорится: «ФСБ пресечена преступная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего совершить теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан».

«Иностранец осуществил подготовку к совершению террористического акта: провел разведку местности в окружении одной из синагог Москвы, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. 10 апреля при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества», – добавили в ФСБ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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