Житель Уфы напал с ножом на полицейских

В Уфе мужчина напал с ножом на сотрудников полиции. В результате пострадали два правоохранителя. Злоумышленника задержали.
Инцидент произошел в районе улицы Карла Маркса. Мужчина с ножом ходил по улице и размахивал руками, а затем ранил себя и начал громко кричать. Очевидцы вызвали полицию.
Когда на место приехали патрульные, мужчина бросился на них. Одного из стражей порядка он ранил в руку. Полицейские открыли огонь. Нападавший был задержан, пострадавшего правоохранителя госпитализировали.
Как уточняет телеграм-канал «Baza», в результате травмы получили два сотрудника полиции. Злоумышленник потерял много крови, ему оказывают помощь медики.
Уфа, Зоя Осколкова
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