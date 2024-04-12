В Орске восстановили размытый участок дамбы

В Орске восстановлен участок дамбы, который прорвало паводком 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Промытый ранее участок отсыпан. Вода из реки Урал не поступает в жилые районы», – отметили в ведомстве.

Сегодня в пострадавший от половодья Орск вновь прибыл глава МЧС Александр Куренков. Министр и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров лично проверили восстановление защитной дамбы и осмотрели гидротехническое сооружение.

В МЧС также отметили, что в городе проведены ряд инженерных мероприятий для скорейшего освобождения от воды подтопленных территорий. Для откачки воды используются мотопомпы и спецтехника. «Сотрудники МЧС России применяют насосно-рукавный комплекс «Шквал». Он способен откачивать 350 литров воды в секунду», – говорится в сообщении.

По информации МЧС, за сутки от воды в Орске освободилось 791 строение. Остаются подтопленными 5 182 дома. В 13 пунктах временного размещения остаются 1 088 человек, в том числе 157 детей. За ночь уровень воды в реке Урал в городе снизился на 30 см, до 798 см.

Меж тем, вода в Урале в черте Оренбурга продолжает прибывать. По состоянию на полдень 12 апреля, уровень воды в реке поднялся еще на 14 см и достиг отметки в 1143 см, сообщают местные СМИ. Таким образом, критическое значение превышено более чем на два метра.

Орск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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