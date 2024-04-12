Один человек погиб при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Рубежному в ЛНР

При обстреле ВСУ города Рубежное в Луганской народной республике погиб один мирный житель, еще шестеро получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале. Украинские боевики применили кассетные боеприпасы. Удар по городу был нанесен утром 12 апреля.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. «При необходимости они будут транспортированы для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу», – говорится в сообщении.

В горадминистрации подчеркнули, что «очередной обстрел мирных жителей республики уже в который раз показал истинное лицо киевского режима».

Рубежное, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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