Дело возбудили против туриста, осквернившего Вечный огонь в Севастополе

Полицейские задержали в Севастополе 36-летнего приезжего, осквернившего Вечный огонь в Севастополе на мемориале обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по города. Следователи возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника.

По данным полиции, турист справил нужду на Вечный огонь, тем самым затушив его, а затем скрылся. Очевидцем инцидента стал местный житель, который сообщил об случившееся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции оперативно задержали правонарушителя. Медицинское освидетельствование показало, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В СК РФ по региону на основании полученных из полиции материалов возбудили в отношении правонарушителя уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube