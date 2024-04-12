Крымская чиновница попалась на махинациях с земельными участками у моря

Главу администрации Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым обвинили в незаконном переоформлении земельных участков у моря. Чиновница стала фигуранткой уголовного дела о превышении должностных полномочий и содействии в мошенничестве. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по РК и Севастополю.

Имя подозреваемой следователи не раскрывают. Согласно данным на сайте правительства Крыма, администрацию Межводненского сельского поселения возглавляет Лиана Смирнова.

По версии следствия, чиновница дала подчиненным указание подготовить, а после сама подписала и заверила печатью фиктивную выписку из протокола собрания пайщиков, по которой два земельных участка у моря площадью 10 Га, принадлежащих местному жителю, были переоформлены на других лиц.

Данные участки незаконно оформили на себя риэлтор, а также брат с сестрой, их ранее обвинили в особо крупном мошенничестве. В настоящее время это уголовное дело рассматривается в суде. Следствие наложило арест на земельные участки.

Накануне Смирнова была задержана сотрудниками ФСБ в Евпатории. Она признала свою вину и покинула пост главы сельского поселения. Фигурантке предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и содействии в мошенничестве, совершенных лицом с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 2 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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