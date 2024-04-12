В Ростове-на-Дону из психдиспансера сбежал пациент

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают мужчину, сбежавшего из психдиспансера. Об этом сообщает региональное управление МВД.
В правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении 36-летнего мужчины. «Принимаются меры по установлению местонахождения гражданина», – говорится в сообщении.
По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, пациент самовольно покинул учреждение на улице Гайдара.
Собеседник агентства добавил, что, по имеющейся информации, опасности для окружающих сбежавший мужчина не представляет.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
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