В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в пятницу, 12 апреля, объявил режим ракетной опасности в областном центре и регионе в целом.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Запущена сирена ракетной опасности!Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место».

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Белгородской области беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «12 апреля около 16:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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