В результате атаки украинского беспилотника в Горловке ранены десять пожарных

В результате атаки украинского беспилотника во время тушения пожара в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) в пятницу, 12 апреля, пострадали десять сотрудников МЧС.

В сообщении пресс-службы МЧС России говорится: «В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого травмы различной степени тяжести получили сотрудники МЧС России. Пострадавших госпитализировали».

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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