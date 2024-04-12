С россиян, пострадавших от паводка, долги не будут взимать в течение двух месяцев

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России в пятницу, 12 апреля, заявила, что долги с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения, не будут взыскиваться в течение двух месяцев.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «Федеральной службой судебных приставов принимаются меры по оказанию помощи гражданам в связи с неблагоприятными последствиями весеннего паводка в ряде регионов и существующей угрозой затопления территорий иных регионов. ФССП России принято решение об отложении на два месяца исполнительных действий в отношении граждан-должников, проживающих в местностях, пострадавших от стихии».

«Граждане, попавшие в зону затопления, в отношении которых исполнительные действия не были отложены, могут сообщить об этом представителям муниципальных органов власти или в подразделения службы судебных приставов и меры по отложению будут приняты», – сообщили также в ФССП.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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