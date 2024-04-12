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Пятница, 12 апреля 2024, 20:44 мск

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Полпред президента России в УрФО Якушев призвал курганцев и тюменцев к эвакуации

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в пятницу, 12 апреля, обратился к жителям Курганской и Тюменской областей, находящимся в зоне паводка, с призывом эвакуироваться, а не ждать, когда затопит их жилье, – сообщает телеканал «Россия 24».

В эфире телеканала Якушев сказал: «Я хочу еще раз обратиться к жителям в первую очередь Курганской и Тюменской областей: нужно реагировать на те сигналы, которые идут от органов местного самоуправления. Нужно реагировать на те извещения, которые идут…. Ну и главное – не нужно находиться в своем жилище и не ждать, когда его затопит под крышу, нужно вовремя его покинуть».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Курган, Тюмень, Сибирь, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,