В Оренбуржье из-за паводка эвакуировано более 13 тысяч человек

Правительство Оренбургской области вечером в пятницу, 12 апреля сообщило, что по данным на вечер 12 апреля, в регионе из подтопленных территорий было эвакуировано более 13 тысяч человек, в том числе 3 567 детей.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона, в частности, говорится: «На вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены: 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка. …Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 251 человек, в том числе 3 567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. 1 239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 ПВР (пункт временного размещения, – прим.ред.). Организовано трехразовое питание, созданы все бытовые условия. Перемещены в безопасные районы 615 голов сельскохозяйственных животных».

«Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации задействована группировка сил и средств в количестве 4 544 человек, 978 единиц техники, 256 плавсредств и 16 БАС (беспилотные авиационные системы, – прим.ред.). …На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды и подтопление порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах в 5 муниципальных образованиях: Оренбурге, Оренбургском, Илекском и Беляевском районах, Кувандыкском городском округе. Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22.00 12 апреля вода находилась на отметке 1162 см. На остальных реках региона в течения дня уровень снизился от 2 см на Кутутыке в Кувандыке до 139 см на Урале в Орске», – добавили в руководстве Оренбургской области.

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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