Под обстрелом бандеровцев в Токмаке погибли шесть человек, в том числе – ребенок

Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» в Запорожье, член Общественной палаты при президенте РФ Владимир Рогов в пятницу, 12 апреля, сообщил, что в результате «обстрела бандеровцев» города Токмак в Запорожской области были убиты шесть человек, включая ребенка.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Результаты обстрела боевиками ВСУ жилого сектора Токмака. По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них ребенок. Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажных строений, в которых проживает гражданское население. На данный момент производится тушение пожара и разбор завалов. Возможны повторные атаки противника».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что «в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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