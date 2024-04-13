Пять человек погибли в результате резни в торговом центре в Сиднее

Пять человек погибли в результате нападения вооруженного ножом мужчины в торговом центре в Сиднее. Еще несколько человек пострадали и были госпитализированы, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое. Нападавшего застрелила сотрудница полиции. Об этом сообщает австралийские СМИ со ссылкой на помощника комиссара полиции Нового Южного Уэльса Тони Кука.

По информации правоохранителей, злоумышленник действовал в одиночку, его мотивы неизвестны.

Отмечается, что около 16:00 по местному времени в торговый центр Westfield Bondi Junction были направлены бригады экстренной медицинской помощи после поступивших сообщений о том, что несколько человек получили ножевые ранения. После инцидента посетителей ТЦ эвакуировали, а людям рекомендовали избегать этого района.

Сидней, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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