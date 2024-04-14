Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны России нейтрализовали десять украинских беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Киевский режим предпринял атаку с применением дронов самолетного типа по российской территории в воскресенье около 7:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края», – отметили в военном ведомстве.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников над акваторией Черного моря. По его данным, ВСУ предприняли безуспешную атаку около 6:30 мск.
Москва, Наталья Петрова
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