Над Краснодарским краем сбили десять беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны России нейтрализовали десять украинских беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Киевский режим предпринял атаку с применением дронов самолетного типа по российской территории в воскресенье около 7:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края», – отметили в военном ведомстве.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников над акваторией Черного моря. По его данным, ВСУ предприняли безуспешную атаку около 6:30 мск.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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