Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус на окраине Донецка, ранена женщина

ВСУ сбросили боеприпас на маршрутный автобус с беспилотника в районе поселка Александровка на окраине Донецка. В результате атаки ранена пассажирка. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Под обстрел попал автобус маршрута №99, который курсирует между Александровкой и остальной частью Петровского района Донецка.

У автобуса выбиты окна, повреждены крыша и салон, уточнил Пушилин.

«Водитель помог пассажирам оперативно покинуть автобус. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь», – написал глава ДНР в своем телеграм-канале.

Накануне из-за атаки дрона ВСУ в Горловке пострадали два сотрудника МЧС. Они тушили загоревшийся после сброса боеприпаса с вражеского беспилотника частный дом, когда произошла повторная атака. Пожарным оказывают медпомощь, сообщила пресс-служба МЧС РФ. В результате обстрела одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена, вторая – получила повреждения, уточнили в ведомстве.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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