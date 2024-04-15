В Ингушетии в аварии с участием минивэна пострадали трое детей

В Ингушетии в автодорожной аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает управление МЧС России.

«Поступило сообщение от диспетчера ЕДДС города Магас о том, что на пересечении улиц Бота Гагиева и Чахкиева произошло дорожно-транспортное происшествие», – говорится в сообщении.

Столкнулись легковой автомобиль Audi и минивэн Honda. Шесть человек, включая троих детей, получили травмы. Пострадавших госпитализировали в местный медцентр и травматологическое отделение больницы в городе Назрань.

На месте работают правоохранительные органы. Причины аварии устанавливаются.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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