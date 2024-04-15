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Понедельник, 15 апреля 2024, 19:13 мск

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Украинский беспилотник атаковал газовоз в Горловке

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в понедельник, 15 апреля, сообщило о возгорании автогазовоза в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК, говорится: «Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): Сброс взрывоопасного предмета с БпЛА: – возгорание газовоза на АЗС «РТК» по улице Интернациональной».

Горловка, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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