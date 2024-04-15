«Русский добровольческий корпус»* признан террористами и экстремистами

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в понедельник, 15 апреля, внесла в реестр террористов и экстремистов подконтрольный киевскому режиму организацию «Русский добровольческий корпус»*, неоднократно пытавшуюся проводить диверсии и атаковать приграничные области России.

В публикации на сайте Росфинмониторинга говорится, говорится, что националистическая организация «Русский добровольческий корпус»* под номером 471 внесена в перечень «организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

* Террористическая организация, запрещенная в России, внесена в список террористов и экстремистов

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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