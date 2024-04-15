Курганские власти призвали к эвакуации

Правительство Курганской области в понедельник, 15 апреля, сообщило о возможности роста уровня паводковых вод в реке Тобол до 1 082 см и призвало жителей к эвакуации из подтопляемой зоны.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Курганской области, в частности, говорится: «Часть СНТ, жителей которых предупреждали о приходе воды и необходимости эвакуации, уже затоплены. Это при том, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана всего около 7 метров, а прогноз Национального центра МЧС России говорит о том, что при худшем развитии ситуации возможно увеличение уровня воды до 10 м 82 см».

«В ближайшие часы в связи с переливами может быть остановлено движение по ул. Б.-Петрова. Если вы живете в подтопляемой зоне, незамедлительно эвакуируйтесь!», – призвали курганские власти.

Курган, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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