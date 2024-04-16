В Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе

В Кемеровской области задержали диверсанта, который готовил поджоги релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-розыскными мероприятиями установлен 28-летний мужчина, причастный к подготовке совершения диверсий, то есть поджогу объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Спецслужбы установили, что деятельность мужчины курировали с территории Украины. Ему обещали денежное вознаграждение за порчу релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали.

«Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Диверсия», – отметили в УФСБ.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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