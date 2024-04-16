В Вологодской области подросток ранил двоих полицейских

В Вологодской области двое полицейских пострадали от рук 16-летнего подростка. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел в Кичменгско-Городецком районе. Правоохранители установили, что ранее судимый за кражу подросток выкапывает металлические столбы и сдает в пункт приема металлолома.

Когда полицейские попытались остановить преступника, он нанес им несколько ударов ножом в плечо и ногу, сообщает телеграм-канал «Mash».

СКР проводит проверку по факту нападения на сотрудников полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вологда, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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