Больше 200 животных сгорели заживо во время пожара в зоопарке в Евпатории

Более 200 животных погибли в результате пожара в зоопарке «Тропик парк» в Евпатории. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки холодильника. Об этом сообщили ТАСС в зоопарке.

Кровля одноэтажного здания «Тропик парка», расположенного в старом парке аттракционов на улице Токарева, вспыхнула около 02:33, сообщило региональное управление МЧС РФ. В 04:00 огнеборцы локализовали пожар. Площадь возгорания составила 625 квадратных метров. Огонь полностью охватил территорию зоопарка, в результате чего произошло обрушение конструкций здания. Пожарным удалось спасти из горящего зверинца смотрительницу и двух медведей. Женщину передали врачам.

«Большая трагедия, погибли все животные, их более 200. Пока больше сказать не могу никаких подробностей», – сообщил представитель зоопарка.

На сайте «Тропик парка» указано, что в экспозиции было представлено более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц. Там же работал приют для бездомных собак, уточняет Mash.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту масштабного пожара в зоопарке, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях, а также соблюдению требований пожарной безопасности», – сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Следователи проверяют, есть ли в действиях неустановленных лиц признаки преступления, предусмотренного ст. УК РФ (оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения).

«В рамках мероприятий во взаимодействии с экспертами предстоит установить источник и точную причину пожара», – говорится в сообщении управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Евпатория, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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