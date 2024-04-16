Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России

На территории России активизируется диверсионно-террористическая деятельность неонацистов Украины, использующих «фашистские методы». Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по национальной безопасности в Архангельске. В связи с этим, подчеркнул он, вопрос борьбы с терроризмом и введение дополнительных мер по совершенствованию гражданской обороны и обеспечению безопасности граждан на северо-западе России приобретает особую актуальность.

Как отметил Патрушев, на территории Северо-Западного федерального округа за прошлый и текущий год совершено 19 терактов, при этом предотвращено 27 преступлений террористической направленности, разгромлены террористические ячейки в Коми и Карелии.

«Не добившись успеха на поле боя, преступный киевский режим при поддержке англосаксов и их приспешников и при их непосредственной координации преднамеренно совершает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, применяя огневые средства поражения против мирного населения», – сказал Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

Также, по его словам, именно киевский режим совершает теракты в местах массового пребывания людей, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов.

Секретарь Совбеза России призвал активизировать работу по защите регионов северо-запада России от террористов и диверсантов. По его словам, требуется «активизировать работу по оснащению объектов современными инженерно-техническими средствами охраны, средствами борьбы с беспилотными аппаратами». Также необходимо «на регулярной основе отрабатывать действия при возникновении различных угроз безопасности, в том числе тактику противодействия вражеской диверсионно-разведывательной активности», добавил Патрушев.

Кроме того, он призвал усилить оперативно-разыскную работу, направленную на предупреждение преступлений террористического характера и «выявлению лиц, склонных к их совершению».

Архангельск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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