Автобус с туристами из России попал в ДТП в Абхазии

Автобус с российскими туристами попал в аварию в селе Ачадара Сухумского района Абхазии. Об этом сообщил заместитель начальника местной ГАИ Астамур Тания.
В автобус врезался легковой автомобиль BMW, выехавший на встречную полосу движения. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель иномарки, передает «Апсныпресс».
Пострадавших туристов доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили. Водитель BMW находится в реанимации.
По информации пресс-службы Министерства туризма, попавший в ДТП автобус доставлял туристов в места размещения.
Сухум, Наталья Петрова
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