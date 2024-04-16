Автобус с туристами из России попал в ДТП в Абхазии

Автобус с российскими туристами попал в аварию в селе Ачадара Сухумского района Абхазии. Об этом сообщил заместитель начальника местной ГАИ Астамур Тания.

В автобус врезался легковой автомобиль BMW, выехавший на встречную полосу движения. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель иномарки, передает «Апсныпресс».

Пострадавших туристов доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили. Водитель BMW находится в реанимации.

По информации пресс-службы Министерства туризма, попавший в ДТП автобус доставлял туристов в места размещения.

Сухум, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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