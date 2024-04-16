Украинские террористы подорвали запорожского депутата-единоросса

В Запорожской области украинские диверсанты совершили покушение на депутата Акимовского окружного совета. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы УГИЛ подорвали депутата Акимовского окружного совета», – написал он в своем телеграм-канале.

Позднее Рогов сообщил, что диверсанты совершили покушение на депутата от «Единой России» Антона Якименко – руководителя подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское». Он добавил, что на выборах в местные органы власти тот вошел в первую тройку избирательного списка ЕР. В каком состоянии после покушения находится Якименко, Рогов не уточнил.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube