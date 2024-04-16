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Вторник, 16 апреля 2024, 18:56 мск

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Международный аэропорт Дубая отменил более 40 рейсов из-за ливня

Главный Международный аэропорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Дубае во вторник, 16 апреля, из-за обрушившихся на регион ливней отменил 45 прибывающих и убывающих рейсов, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте главного аэропорта ОАЭ, в частности, говорится: «Утром были отменены 21 вылетающий и 24 прибывающих рейса, еще три были перенаправлены в другие соседние аэропорты. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась. Дороги, ведущие к аэропорту, сильно затопило. Согласно прогнозам погоды, задержки и нарушения в работе продлятся до утра среды».

Следует отметить, что по итогам 2018 года аэропорт Дубая занял третье место в рейтинге самых загруженных воздушных гаваней мира.

Дубай, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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