Куренков призвал использовать опыт Оренбургской области при угрозе паводка

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) Александр Куренков на совещании в Кургане по вопросам прохождения паводка во вторник, 16 апреля, призвал учитывать опыт Оренбургской области все регионы, для которых актуальна угроза наводнений.

В сообщении пресс-службы МЧС, в частности, говорится: «Глава спасательного ведомства отметил, что уже в ближайшие дни природа даст свою оценку проведенной в регионе работе. Но уже сейчас можно говорить, что опыт Оренбургской области должен быть применен во всех субъектах, подверженных весеннему половодью».

«Необходимо оповещать жителей о надвигающейся беде. В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку. Особое внимание маломобильным, пенсионерам, детям и одиноким гражданам. Спасатели будут работать столько, сколько необходимо, при этом важно объединить всеобщие силы», – подчеркнул Куренков.

Между тем, в администрации Кургана сообщили, что уровень воды в реке Тобол у регионального центра с утра вторника, 16 апреля, поднялся на 32 сантиметра.

«На 20:00 (18:00 мск) вторника уровень воды достиг отметки в 774 сантиметра», – говорится на портале, информирующем о ситуации с паводком в Курганской области.

Курган, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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