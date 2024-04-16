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Вторник, 16 апреля 2024, 19:44 мск

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Оренбуржцев питьевой водой обеспечивают российские ракетчики

Министерство обороны России во вторник, 16 апреля, сообщило, что военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) доставляют питьевую воду жителям Оренбуржья, оставшимся без водоснабжения после прорыва дамбы.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Для оказания помощи жителям области задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники. Всего с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации населению региона выдано более 130 тысяч литров питьевой воды».

Оренбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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