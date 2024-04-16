В Тбилиси начались задержания протестующих против закона об иноагентах

Грузинская полиция и спецназ вечером во вторник, 16 апреля, у здания парламента начали задерживать манифестантов, выступающих против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», – передает «Интерфакс».

В сообщении агентства говорится, что задержания начались после того, как между полицейскими и протестующими произошла стычка, в результате которой, предположительно, пострадал сотрудник правоохранительных органов.

«Манифестанты забросали сотрудников МВД тяжелыми предметами, предположительно камнями. В эти минуты полицейский спецназ оттесняет протестующих с прилегающих к зданию парламента боковых улиц. Участники акции отступают на проспект Руставели, где проходит основная акция», – сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, РИА Новости пишет, что в районе здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси начали глушить интернет и сотовую связь.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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