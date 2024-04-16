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Вторник, 16 апреля 2024, 23:27 мск

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Жителей шести тюменских деревень призвали к эвакуации

Глава Арбатского района Тюменской области района Игорь Васильев вечером во вторник, 16 апреля, призвал к эвакуации жителей шести деревень из-за возможного подтопления в связи с подъемом уровня воды в реке Ишим.

В своем Telegram-канале Васильев написал: «Сегодня, после объезда населенных пунктов, где проводятся работы по возведению временных водозащитных дамб, провел сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьёва, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации! Призываю не медлить с вывозом имущества, животных и эвакуироваться самим!»

Кроме того, глава Арбатского района в своем видеообращении призвал эвакуироваться жителей деревни Максимово, к которой первой подойдут паводковые воды.

Тюмень, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,