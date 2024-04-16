В Дагестане арестованы восемь сотрудников энергетической компании

Верховный суд Республики Дагестан во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об аресте восьми фигурантов в рамках уголовного дела по подозрению в хищении почти 2,8 млрд. рублей в сфере энергоснабжения.

В сообщении пресс-службы Верховного суда региона говорится: «Поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). …Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. … Раджаб Абакаров являлся главным инженером, а с 2017 года – начальником центральных районных электрических сетей АО «Дагэнергосеть». Еще несколько обвиняемых являлись сотрудниками компании».

«Согласно материалам суда, с 2010 по 2021 год обвиняемые и неустановленные лица, объединенной группой, завысив объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах ПАО «МРСК Северного Кавказа», расположенных на территории Дагестана, похитили более 2 млрд 795 млн. рублей», – сообщили дагестанские правоохранители.

Следует напомнить, что в начале апреля по подозрению в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы в Дагестане был задержан и арестован директор «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, а также еще восемь фигурантов дела.

Махачкала, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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