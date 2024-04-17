На Байкале два человека погибли в аварии с аэролодкой

На Байкале перевернулась аэролодка с пассажирами. В результате два человека погибли. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Иркутской области.

Инцидент произошел в районе поселка Большое Голоустное. Известно, что на борту находились шесть человек.

«Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули», – говорится в сообщении.

На помощь людям приехали три специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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