На Байкале два человека погибли в аварии с аэролодкой

На Байкале перевернулась аэролодка с пассажирами. В результате два человека погибли. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Иркутской области.
Инцидент произошел в районе поселка Большое Голоустное. Известно, что на борту находились шесть человек.
«Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули», – говорится в сообщении.
На помощь людям приехали три специалиста Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Иркутск, Зоя Осколкова
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