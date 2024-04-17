В Омске грабитель взорвал банкомат, но не смог добраться до денег

В Омске мужчина пытался похитить деньги из банкомата, но потерпел неудачу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел сегодня утром в отделении банка на улице Краснознаменная. Неизвестный попытался взорвать банкомат и украсть деньги.
В результате происшествия никто не пострадал, но была повреждена внутренняя отделка здания. В момент попытки ограбления в банкомате находилось 1,5 млн рублей.
«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение кражу в особо крупном размере), проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лица его совершившего», – сообщили в надзорном ведомстве.
Омск, Зоя Осколкова
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