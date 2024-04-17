Автомобиль с детьми укатился в обрыв в Дагестане

В Дагестане автомобиль с тремя детьми съехал в обрыв в Дагестане. Один ребенок погиб, двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в селе Хутрах Цунтинского района. Трое детей в возрасте пяти и шести лет играли в припаркованном автомобиле без присмотра взрослых. В какой-то момент машина покатилась по склону горы и перевернулась.

Шестилетняя девочка погибла, а двое пятилетних детей с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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