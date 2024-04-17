Двух жителей Мордовии задержали за сотрудничество с украинскими боевиками

Двух жителей Саранска задержали за съемку стратегических объектов для куратора с Украины. Кроме того, молодые люди собирались примкнуть к украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Мордовии.

Как установили российские спецслужбы, двое 19-летних жителей Саранска вышли на контакт с представителем одного из украинских военизированных отрядов, который признан террористическим на территории РФ. Россияне собирались поехать на Украину транзитом через территорию третьей страны и вступить в этот отряд для участия в боевых действиях против армии России.

По заданию украинского куратора они снимали стратегические объекты в столице Мордовии. Эти сведения могли быть использованы для совершения террористических атак.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Задержанных заключили под стражу.

Саранск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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