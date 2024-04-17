В Таиланде российский турист разбился насмерть на скутере

В Таиланде турист из России попал в аварию на скутере. Мужчина получил смертельные травмы. Об этом сообщает Bangkok Post.
ДТП произошло на Пхукете. 40-летний россиянин вместе со своей супругой ехал на арендованном Honda PCX. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, скутер вылетел в кювет. Водителя отбросило в заросли.
Прибывшие на место медики оказали помощь женщине, которая получила легкие травмы. Спасти мужчину не удалось. Его тело доставили в местную больницу для патологоанатомического исследования.
Бангкок, Зоя Осколкова
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