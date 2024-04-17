В зону подтопления в Тюменской области может попасть более ста населенных пунктов

Губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным в среду, 17 апреля, сообщил, что согласно прогнозам в регионе затоплению может подвергнуться 101 населенный пункт с 17500 жителями, – сообщили в Кремле.

В ходе доклада главе государства Моор сказал: «По уточненным Росгидрометом данным, уровень воды в реке Ишим может превысить исторические максимумы на два метра. …Количество населенных пунктов, домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я вам докладывал ранее. На данный момент цифры актуальны такие. Подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17,5 тысяч жителей, которые проживают в этих домах, а не 7 300, как считалось раньше. …Большинство людей эвакуированы из зоны подтопления в регионе, остаются только «самые упертые».

«Вы сказали: остались самые упёртые. Не надо так о людях. Не смешно! Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете, искренне стараетесь помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, дома, но надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», – сделал замечание тюменскому губернатору Путин.

Тюмень, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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