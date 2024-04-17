На заводе по производству боеприпасов в Британии произошел взрыв

На заводе по производству боеприпасов британской компании BAE Systems в Южном Уэльсе в среду, 17 апреля, произошел взрыв. О пострадавших не сообщается, – передает издание Mirror.

В сообщении, размещенном в аккаунте пожарно-спасательной службы Южного Уэльса в соцсети X (экс-Twitter) говорится: «В 10.49 утра в среду, 17 апреля, на территории BAE Systems Glascoed произошел инцидент – внутри здания прогремел взрыв. Все экстренные службы находятся на месте происшествия. Для устранения последствий ЧП был создан пост управления инцидентами».

В свою очередь, представитель BAE Systems сказал: «Мы можем подтвердить, что сегодня утром на нашем предприятии Glascoed в Уэльсе произошел инцидент. Протоколы безопасности были немедленно введены в действие. На место прибыли аварийные службы. Весь персонал на месте. Наша группа реагирования на чрезвычайные ситуации продолжает наблюдение за объектом. Мы начали полное расследование».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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